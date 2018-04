ESCLUSIVA TMW - Baldas: "Se Nicchi ferma tutto ha la mia totale solidarietà"

C'e' anche l'ipotesi sciopero per gli arbitri. Oggi il presidente dell'Aia Nicchi ha denunciato che "all'Associazione italiana arbitri sono arrivati plichi con pallottole indirizzate a me, al vice-presidente e al designatore Rizzoli". Una situazione insostenibile che puo' anche far pensare all'ipotesi sciopero per il quattordici aprile quando sono in programma quattro sfide di A. "I problemi purtroppo ci sono sempre stati, soprattutto nelle categorie inferiori. qualche minaccia l'ho ricevuta anch'io in passato ma credo che non si sia mai arrivati ai plichi con le pallottole", dice a Tuttomercatoweb.com l'ex arbitro Fabio Baldas.

Tra l'altro Nicchi ha anche rivelato come sia stata una citazione in giudizio avanzata da undici tifosi della Lazio nei confronti degli arbitri Giacomelli e Di Bello per le decisioni prese nella sfida dello scorso dicembre contro il Torino...

"Se qualcuno deve difendersi in Tribunale perche' puo' aver commesso un errore allora si chiude bottega. Siamo all'esasperazione".

Dell'ipotesi sciopero che pensa?

"E' l'estrema ratio pero' qualche segnale l'associazione deve darlo. Quando ero designatore io nel '98 gli arbitri avevano deciso di far sciopero a seguito della guerriglia mediatica a cui erano sottoposti. Fummo chiamati in Federcalcio e poi qualcuno desisti', Collina in primis. Se Nicchi decide di bloccare tutto avra' la mia completa solidarietà e comprensione".