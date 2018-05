ESCLUSIVA TMW - Baldas sui cori di Marassi: "Nel calcio italiano manca cultura"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La decisione di Claudio Gavillucci di sospendere per qualche minuto la sfida tra Sampdoria e Napoli, a causa dei cori di discriminazione territoriale nei confronti dei napoletani, è uno dei temi maggiormente discussi dell'ultima giornata di campionato. Tuttomercatoweb.com ha commentato in esclusiva con l'ex arbitro Fabio Baldas la scelta del fischietto di Latina: "Gavillucci ha ritenuto di interrompere e far intervenire prima il capitano e poi il presidente della Samp. Gli estremi credo ci fossero, sul piano etico e regolamentare. Aveva la facoltà di farlo, la situazione era diventata insostenibile. Quei cori sono una roba vergognosa, indipendentemente da chi li fa e li subisce. È un problema culturale, tipico soprattutto dell'ambiente del calcio, ma noi italiani siamo fatti così".

È stata una decisione corretta?

"Il rischio che si corre è quello di dare visibilità a certi soggetti, ma se l'arbitro non fa nulla l'opinione pubblica gli dà addosso. È una situazione delicata, per me Gavillucci ha gestito bene".

Quali provvedimenti verranno presi?

"Ci sono organi preposti a stabilire le sanzioni. Verranno sicuramente presi dei provvedimenti: alla fine è rientrato tutto, ma credo che su queste cose bisognerebbe essere inflessibili. Parliamo tanto di portare i bambini negli stadi e poi vediamo queste scene disgustose. Le punizioni alla fine lasciano il tempo che trovano: sono sempre le società a pagare, ma bisognerebbe colpire solo gli imbecilli. Ci vuole un segnale preciso, invece si danno solo palliativi, mai cure definitive".

Il presidente Ferrero ha provato a calmare i tifosi ma è stato insultato anche da alcuni ragazzini.

"Non è stato uno spettacolo edificante. Il calcio è lo specchio del Paese, mancano rispetto e cultura. Negli altri sport le cose vanno meglio, è un problema prettamente del calcio".