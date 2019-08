ESCLUSIVA TMW - Baldas sul Var: "Mertens? Topica, più simulazione che rigore"

"Avrei fatto i salti mortali per avere a disposizione il Var". A raccontarlo è Fabio Baldas, ex arbitro nonché designatore dopo la due giorni di campionato. "Se c'è un arbitro che pensa di essere sminuito allora non ha capito nulla. L'arbitraggio, oggi, al di là delle televisioni, è diventato più semplice. Non hai problemi in area di rigore, nelle condotte violente dall'altra parte del campo. Il direttore di gara tira fuori personalità, dà l'impronta alla partita, ora è importante non bucare le cose semplici. La tecnologia dev'essere di supporto, ma chi è al Var deve dire all'arbitro di andare a rivedere l'azione".

Si riferisce al rigore su Mertens?

"Perché Massa non è andato a rivederlo? Gli arbitri devono - loro malgrado - un po' snaturarsi. Massa dev'essere portato nella situazione di verificare, se ci sono dubbi bisogna rivedere. Non credo caschi il mondo se vai a vedere al Var una volta di più. Non capisco perché non succeda, soprattutto quando ci sono grosse proteste. Per me quello di Mertens è più simulazione che rigore: poi può esserci pure niente, ma questa è una topica. E prenderla quando puoi rivederla non mi sembra intelligente. Con l'occhio malato dell'arbitro, davanti alla televisione, mi è sembrato subito strano. Poi forse un piccolo contatto c'è".

C'è la possibilità di una squalifica?

"Non credo, proprio per il motivo sopra. Non c'è fallo del giocatore della Fiorentina, ma c'è un minimo di contatto".

Il Var però è uno strumento soggettivo per l'arbitro.

"È vero, bisogna lavorare per arrivare a una uniformità di giudizio. Non potrà mai essere il 100%, ma due episodi uguali devono generare la stessa decisione. Dobbiamo abituarci a decisioni di un certo tipo, per esempio il rigore causato da Zielinski, ai miei tempi, non veniva concesso. Partite lunghe? Oramai la gente è abituata ad andare oltre il novantesimo, gli arbitri devono essere modesti e verificare: Massa avrebbe evitato un errore che lo marchierà per il prosieguo del campionato".