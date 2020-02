vedi letture

esclusiva Baldini: "Oggi nel calcio o vinci o sei un fallito. Inutile la polemica delle Poste"

Silvio Baldini non è mai banale nelle sue interviste. E quella che ha fatto ai nostri microfoni è un'analisi che tocca il mondo degli allenatori ma va soprattutto oltre. "La passione nel calcio non esiste più, esiste un professionismo esasperato che ricerca solo il risultato. Chi non ottiene i risultati non è un perdente, ma è un fallito. Questa purtroppo è l'etichetta che viene data oggi nella nostra società".

Troppe critiche per Sarri?

"Quando si partecipa a un campionato c'è chi vince e c'è chi perde. Quindi aldilà dell'onore che bisogna riconoscere al vincitore, servirebbe riservare onori anche a chi perde per l'impegno che ci mette, per la passione. E invece questo in Italia non esiste più: ma non solo in Serie A, a tutti i livelli. O sei il più bravo o sei un fallito. Quando andavo a scuola io la maestra leggeva il libro Cuore e quando lei piangeva, noi piangevamo. Perché in quel momento ci trasmetteva le emozioni, i sentimenti. Oggi invece c'è il telefonino e un ragazzo a 7-8 già scopre come fare l'amore, una cosa che noi scoprivamo a 15-16-17 anni. Oggi è tutto accelerato: o sei bravo, o sei un fallito. Ma uno nella vita prova a fare quello che sa fare e può godersela anche senza arrivare primo".

Ieri c'è stata anche una polemica tra Sarri e le Poste.

"Sono quelle polemiche che non sanno di nulla, voleva dire che poteva scegliere un lavoro in cui non c'è pressione. Con tutto il rispetto per chi lavora alle poste, i dipendenti non possono avere la pressione di chi allena alla Juventus o di qualsiasi altro allenatore. Si crea la polemica solo per avere un momento di notorietà. La nostra società va verso un orizzonte in cui c'è da preoccuparsi".

Domattina alle ore 9.00 l'intervista integrale a cura di Lorenzo Marucci