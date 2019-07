ESCLUSIVA TMW - Balice (CdS): "Ramsey? Se sta bene, è un vero top player"

Fonte: Dal nostro inviato all'Allianz Stadium, Giovanni Albanese

Nicola Balice, giornalista del Corriere dello Sport e del Corriere di Torino, ha parlato così a TMW a margine della presentazione di Aaron Ramsey come nuovo calciatore della Juventus: "L'impressione è stata sicuramente positiva. Si è presentato in italiano e questo fa capire bene la sua voglia di integrarsi subito. Conosciamo bene le sue qualità, se Ramsey dovesse trovare la giusta integrità fisica la Juve avrebbe realizzato un gran colpo a parametro zero. Quando sta bene, è un top player a tutti gli effetti".

Dove lo vede nel centrocampo bianconero?

"Può giocare sia da mezzala che da trequartista, nel caso in cui servisse un rombo di centrocampo. Nell'Arsenal ha giocato un po' ovunque, anche esterno destro. Ha grande qualità e senso tattico, penso che grazie a calciatori come lui Sarri potrà sperimentare in cerca del modulo giusto".

De Ligt chiude il mercato della Juve?

"Con De Ligt si chiude la prima fase, poi toccherà alle cessioni. Dopodiché la Juve cercherà qualche altro grande acquisto, magari qualcosa a livello di esterni bassi per completare la rosa, ma soprattutto là davanti con un nome importante".