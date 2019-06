ESCLUSIVA TMW - Balli: "Dragowski prontissimo per Firenze. Handa il top"

© foto di Federico De Luca

Lunga chiacchierata a TMW con Daniele Balli che da ex empolese ha parlato di vari calciatori che nell'ultima stagione hanno militato nella squadra azzurra per poi adesso spiccare il volo. Si parte da Krunic, rinforzo del Milan: "Gran giocatore, ha le basi per far bene senza subire l'impatto di un club titolato come quello rossonero. Dragowski ad Empoli ha fatto ottime cose trovando l'ambiente giusto. Ha stabilito il giusto rapporto col preparatore dei portieri e ha giocato partite eccezionali. Credo sia pronto per Firenze, è un... 'matto' propositivo. E' coraggioso, urla, determina negli allenamenti, con i piedi dà l'input per le ripartenze. Bennacer? Caratterialmente tosto, ha qualità e cattiveria silenziosa. Vede il gioco e fa girare la squadra. Lo paragono al primo Pizarro, ha anche un carattere simile ad altri cileni come lo stesso Pek. Il mio portiere preferito ora è Handanovic: Spalletti me lo ha descritto come un grande davvero e si vede nella leadership, nell'attaccamento alla maglia, nella posizione con i piedi verso la squadra, nelle parate determinanti"

Clicca sotto per guardare l'intervista completa