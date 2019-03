ESCLUSIVA TMW - Balli: "Speriamo che Andreazzoli abbia capito gli errori"

© foto di Federico De Luca

L'Empoli riparte da Andreazzoli. Il presidente Corsi ha deciso di esonerare Beppe Iachini e di richiamare il tecnico con cui la squadra aveva vinto il campionato di B e iniziato quest'anno la stagione in A. "Devo dire che sono rimasto sorpreso - racconta a Tuttomercatoweb.com Daniele Balli, ex portiere empolese - anche perchè Iachini sembrava l'uomo giusto e avrei scommesso su di lui. Per quel che riguarda Andreazzoli speriamo che abbia capito i suoi errori e che non sia una minestra riscaldata".

Poteva a suo parere essere trovato un altro allenatore?

"Non so francamente chi possa esserci tra i tecnici liberi in questo momento. Per stima e affetto direi Delio Rossi che ho avuto alla Salernitana. Ma serve comunque un tecnico con la mentalità da Empoli e occorreva vedere se in effetti poteva essere la piazza giusta per lui. Andreazzoli può essere il profilo giusto a patto che abbia capito gli errori e che anche i giocatori adesso facciano un passo avanti. Tutti devono limare i loro errori e ripartire a caccia della salvezza"

Su cosa dovrà lavorare Andreazzoli?

"La difesa e anche il centrocampo. Cito la partita persa in casa col Genoa, quando in molti hanno criticato il portiere: dovevano esserci anche un centrocampo in grado di far filtro e una difesa capace di aggredire gli attaccanti..."

Quando parla degli errori di questa stagione di Andreazzoli a cosa si riferisce?

"Il gioco è stato troppo orizzontale. Con Sarri e Giampaolo il gioco era molto in profondità e sugli esterni, con velocità si andava a crossare o a fare l'ultimo passaggio. Con Andreazzoli si è visto un buon calcio ma troppo orizzontale. Ora comunque servirà in generale più cattiveria"