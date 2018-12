ESCLUSIVA TMW - Ballotta e i portieri: "Szczesny più lineare, Handa rischia di più"

© foto di Federico De Luca

Szczesny contro Handanovic. Sulla carta la sfida che li metterà di fronte domani sera in Juve-Inter sembra essere alla pari. Sono due certezze assolute per le loro squadre, titolari indiscussi. Per capire però qualche particolare in più abbiamo sentito il parere di Marco Ballotta, portiere che per quindici anni ha giocato in Serie A. "Si affronteranno due portieri in ottima forma, stanno facendo molto bene e sono certamente di ottima levatura", dice a Tuttomercatoweb.com

Se dovesse scegliere, chi preferirebbe?

"Dico Handanovic, che è anche un amico. Ma la scelta è comunque difficile perché stiamo parlando di due portieri molto validi. Szczesny magari sbaglia un po' meno, è più costante come rendimento. Handanovic invece ogni dieci gare commette un mezzo errore che poi recupera con grandi interventi nelle partite successive"

Dal punto di vista stilistico che differenze ci sono?

"Hanno caratteristiche differenti: Handanovic è più alto ad esempio. Il portiere dell'Inter lo preferisco per come calcia e gestisce il pallone. E sui rigori lo sloveno è più forte".

Nella gestione della difesa come li vede?

"Meglio Szcesny ma anche perché davanti ha una difesa in cui ci sono più italiani che sanno organizzare bene il reparto".

Sulle uscite?

"Qui non siamo proprio al top. Escono poco, anche perché sono molto alti e non hanno il passo per uscire. Un portiere basso esce meglio perché è più rapido di gamba. In generale Handanovic esce di più e anche col tuffo in avanti rischia maggiormente".