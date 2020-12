esclusiva Ballotta: "Inter la più attrezzata per il titolo. Al mercato ora non si può sbagliare"

vedi letture

Marco Ballotta è intervenuto nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com. Con lui abbiamo parlato dell'Inter e delle prospettive dei nerazzurri alla luce del successo di ieri contro il Napoli. "Vittoria importante non del tutto meritata perchè il pari era più giusto. Però ho visto un'Inter diversa, più determinata, la squadra è all'altezza per puntare allo scudetto. Il titolo se lo giocano in 3-4 formazioni fino alla fine. E' un bel campionato, divertente ed equilibrato. Il Napoli comunque non è secondo a nessuno, peccato per la leggerezza di Insigne che ha condizionato la partita. E' caduto in un errore banale, poteva fare a meno dell'offesa anche l'arbitro poteva chiudere un occhio".

All'Inter ora cosa manca?

"E' la più attrezzata per puntare allo scudetto anche perchè è fuori dalle coppe. Ha abbondanza di giocatori e in fase di mercato può anche fare a meno di qualcuno per alleggerire il gruppo. La metto davanti alle altre anche se non di tanto".

Emerson Palmieri e De Paul - operazioni comunque difficili - sono da Inter?

"Lo si sa sempre dopo... anche Eriksen doveva far fare il salto di qualità . E' chiaro che ora non si può sbagliare, chi arriva deve servire per aumentare il tasso generale della squadra".

Capitolo portieri: stanno tornando gli italiani...

"Sono contento perchè dopo un periodo di magra abbiamo ampia scelta. Oltre a Donnarumma, mi piacciono Gollini, Cragno e anche Meret che ha un bel potenziale. E' giusto che si torni ai livelli di vent'anni fa, vista la nostra tradizione e la nostra scuola"