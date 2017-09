ESCLUSIVA TMW - Ballotta: "Lazio, mercato positivo. Keita? Giusto venderlo"

© foto di Federico Gaetano

L'ex portiere della Lazio Marco Ballotta ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoerb.com analizzando il mercato dei biancocelesti: “Il voto è sicuramente positivo, si poteva forse fare qualcosa di più, ma bisogna sempre tener conto di come si muove il mercato e di quello che c'era a disposizione. Secondo me la società si è mossa bene e da qui a gennaio si vedrà se ci sarà ancora qualcosa da fare o meno”.

Come valuta la partenza di Keita?

“Quando arriva un'offerta così importante un ragionamento va comunque fatto. Si trattava di un giocatore importante, che secondo me a certe cifre andava venduto. Poi certamente va rimpiazzato e vediamo se i giocatori presi per sostituirlo riusciranno a non farlo rimpiangere. Comunque credo che a certe cifre. Non mi aspettavo che andasse in Francia, pensavo restasse in Italia. Probabilmente la squadra transalpina ha offerto qualcosa di meglio e hanno scelto quella destinazione”.