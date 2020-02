ESCLUSIVA TMW - Ballotta: "Lazio strabiliante. Ora inizia un altro campionato: non si può più sbagliare"

vedi letture

esclusiva Ballotta: "Lazio strabiliante. Ora inizia un altro campionato: non si può più sbagliare"

"Con 19 risultati utili consecutivi questa Lazio ormai parla chiaro". Marco Ballotta, ex portiere della squadra biancoceleste che conquistò lo scudetto nel 2000 racconta le sue sensazioni sulla formazione di Inzaghi che ieri ha battuto anche l'Inter. "La Lazio gioca bene, è lì e fino alla fine sarà in corsa con la Juve e l'Inter - dice a Tuttomercatoweb.com - tra l'altro non è la prima volta che rimonta e vince. E' una squadra di carattere ma ora inizia il campionato in cui non si può più sbagliare. A mio parere la Juve resta sempre la favorita ma la Lazio ha fatto cose strabilianti e non me l'aspettavo".

Ci sono similitudini con la sua Lazio che vinse lo scudetto nel 2000?

"No, sono due squadre completamente diverse. La nostra era stata costruita per vincere, con venti campioni di nazionalità diverse. Questa Lazio invece è stata costruita bene e migliorata anno dopo anno facendo anche attenzione ai bilanci".

Intanto è definitivamente tornato Milinkovic...

"L'anno scorso lui così come Luis Alberto sembravano altri giocatori. Le voci di mercato probabilmente davano fastidio. Quest'anno è stato trovato un equilibrio e con le vittorie tutto torna ad essere positivo e si crea un bell'entusiasmo".

In tanti sottolineano che senza le coppe la Lazio possa avere un bel vantaggio.

"E' un fattore che può aiutare. Inzaghi è un allenatore che ha bisogno di lavorare con la squadra durante la settimana. I biancocelesti sono forti in 13-14 giocatori ma la Juve e l'Inter hanno comunque pedine di alto livello e sono strutturate per lottare su più fronti. Non vedo questa problematica anche se la Lazio può essere un po' agevolata".

Da portiere invece come ha giudicato la prestazione di Padelli che è finito nel mirino della critica?

"Sul secondo gol non l'ha vista partire. E' rimasto sorpreso e non ha forse avuto la reazione giusta ma era coperto e non ha colpe. Sull'azione del rigore bisogna vedere: se l'ha chiamata e il difensore non si è fermato la colpa è del difensore. Se invece non l'ha chiamata l'errore è di Padelli".