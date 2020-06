esclusiva Ballotta: "Ospina dà sicurezza ma scelgo Handa. Meret deve giocare"

"Conte se la giocherà come la prima di campionato. E' difficile per tutti e si parte dalla stessa situazione". Marco Ballotta, ex portiere tra le altre anche dell'Inter, si esprime così durante il TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com. Difficile fare un pronostico, ma credo che i nerazzurri giocheranno alla loro maniera. Bisognerà vedere quale sia anche il livello di intesa tra i giocatori dopo questo lungo stop".

Per chi è più importante la Coppa Italia?

"Obiettivo significativo per entrambe perchè siamo nelle fasi finali ed è sempre bella da vincere. C'è un trofeo in palio e visto che è a portata di mano se la giocheranno alla morte".

Handanovic-Ospina: chi vince?

Sulla carta dico Handanovic. Ospina è un portiere di sicuro affidamento, ha preso il posto di Meret che a me piace molto. Ospina forse sta dando più sicurezza al reparto".

A Meret che consiglio dà per vil futuro?

Deve sicuramente giocare e potrebbe tranquillamente farlo anche nel Napoli. Si vedrà quel che succederà in campionato però lui come tutti ha bisogno di giocare. E' giovane, deve farsi vedere, farsi le ossa e se il Napoli non gli dà fiducia va fatta un'altra considerazione".

Cosa aspettarsi da Eriksen?

Fino ad oggi non è stato decisivo e non ha dimostrato di essere quel giocatore che si pensava fosse. Magari non ha ancora trovato gli equilibri giusti. Dopo quest stop non sarà facile neanche lui però è indubbio che ci si aspetta tanto da lui".