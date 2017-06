ESCLUSIVA TMW - Balotelli, tante pretendenti: fra Nizza e Dortmund spunta l'Everton

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il futuro di Mario Balotelli non è ancora stato scritto, dopo l’ottima stagione con la maglia del Nizza. Supermario si sta godendo le vacanze, ma intanto il suo agente è a lavoro per il prossimo anno e le ipotesi sul tavolo sono parecchie. Da non escludere una sua permanenza al Nizza, società nella quale si è trovato bene e che potrebbe fare uno sforzo economico per averlo ancora fra le proprie fila. Contatti in tal senso ci sono già stati. Un altro dei club interessati è il Borussia Dortmund, ma pure in Inghilterra Balo ha tanti estimatori memori delle buone cose fatte al City. Su tutti l’Everton, società con la quale Raiola è in contatto costante per Romelu Lukaku e che nei prossimi giorni potrebbe muoversi concretamente per lui.