ESCLUSIVA TMW - Banchelli: "Vai Atalanta. Viola, Simeone farà più di 15 gol"

E' la vigilia del ritorno del play-off per l'ingresso in Europa League per l'Atalanta. Dopo lo 0-0 dell'andata contro il Copenhagen, i bergamaschi cercano il pass in trasferta. Rinfrancati anche dalla bella prestazione offerta contro la Roma in campionato. "L'Atalanta, non è più una sorpresa, è una conferma", dice a Tuttomercatoweb.com Giacomo Banchelli, ex attaccante tra le altre anche dei nerazzurri.

Gasperini se lo aspettava così capace?

"A parte la parentesi all'Inter, ha sempre fatto bene. Al Crotone, al Genoa e ora all'Atalanta. Per lui parlano i risultati".

Meriterebbe di nuovo una big?

"Quando vai in una big, non possono aspettarti. Prendiamo Spalletti: dopo questo avvio di campionato leggo già che ci sarebbe l'ombra di Conte. Gasperini probabilmente ha bisogno di un po' di tempo per mettere in pratica le sue idee. Nel calcio in generale bisognerebbe concedere più tempo. Alla Roma ad esempio, a Di Francesco l'anno scorso è stato concesso e poi sono arrivati i risultati".

Tornando all'Atalanta, ce la farà ad entrare in Europa League domani?

"Sì, lo spero perché oltre ad essere stato un giocatore dei bergamaschi da italiano faccio il tifo per loro".

Rigoni se lo aspettava così forte?

"Non lo conoscevo a fondo, ma Bergamo può essere l'ambente ideale per affermarsi. Anche se sono stati ceduti alcuni giocatori, la squadra resta molto forte e interessante. Zapata, Gomez, Ilicic solo per citarne alcuni del pacchetto avanzato, la qualità c'è".

Domenica invece c'è Fiorentina-Udinese, due sue vecchie squadre....

"I viola hanno stritolato il Chievo e sulla carta sono i favoriti contro i friulani. Per quanto riguarda l'attacco della Fiorentina, il tridente è interessante e di qualità ma devo dire che tutta la Fiorentina ha doti intriganti. Gerson? Gli va data fiducia, a Roma non poteva avere continuità, a Firenze invece può avere spazio e far vedere quanto vale".

Simeone quanti gol può fare?

"A mio parere può superare 15 gol. Tra l'altro fa anche un lavoro sporco, rincorre gli avversari, rientra in difesa. Spende tante energie ma evidentemente è nel suo carattere".

E Chiesa?

"Deve confermare ciò che ha fatto l'anno passato. Dovrà essere la stagione della consacrazione".