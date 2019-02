Doppio ex della sfida di stasera tra Fiorentina e Atalanta, Giacomo Banchelli è comunque legatissimo ai viola. "Sarà una bella partita - dice a Tuttomercatoweb.com - in questo periodo la squadra di Pioli sta giocando bene e mi piace vederla. L'Atalanta idem. Stasera mi aspetto tanti gol, sulla carta non ci annoieremo perché sono due squadre votate all'attacco"

Per la Fiorentina punta su Chiesa?

"Sì, Chiesa e Muriel, sono loro che possono decidere"

E l'Atalanta?

"Zapata, Ilicic e Gomez. Se è in giornata l'Atalanta ti fa girare le scatole. Sa far gol ma li prende anche. I viola dovranno stare attenti"

Come se la giocherà la Fiorentina?

"Giocherà per vincere cercando di non beccare gol. Sarei contento se poi la Fiorentina riuscisse anche a vincerla questa Coppa Italia (Banchelli ci riuscì con i viola nel '96 ndr). La strada è ancora lunga ma sarei molto felice oltre che per la squadra anche per Stefano Pioli, mio ex compagno. Se lo meriterebbe"