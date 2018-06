ESCLUSIVA TMW - Bandoni: "Napoli, dura sostituire Reina. Invidio chi arriverà"

© foto di Ospiti

Claudio Bandoni è ritenuto uno dei più forti portieri della storia del Napoli. Con la maglia dei partenopei giocò 106 partite (raggiungendo un terzo e un quarto posto) prima di lasciare il posto a Zoff. Ora che il Napoli è alla ricerca del sostituto di Reina abbiamo sentito il suo parere. "Lo spagnolo è un gran portiere che è stato protagonista di anni meravigliosi. Sostituirlo - dice a Tuttomercatoweb.com - non sarà facile. Il portiere peraltro è un ruolo molto amato a Napoli e chi arriverà troverà il sostegno di di una piazza eccezionale. Ricordo di quando mi posizionavo sotto le due curve e l'accoglienza era fantastica. Che emozioni... Il portiere e il centravanti sono sempre stati molto amati a Napoli. Tra l'altro, come portieri, dal Napoli sono passati Bugatti, Zoff, Castellini, lo stesso Reina. Invidio chi sostituirà Reina perché troverà un affetto favoloso".

Probabilmente arriverà Leno, portiere tedesco dal Bayer Leverkusen. Avrebbe preferito un italiano?

"L'Italia era anche la patria dei portieri: ora sembra quasi che si debba avere per forza un portiere straniero. Mi piacerebbe non solo per il Napoli un portiere italiano, vista la tradizione nostrana".

E per la prossima stagione che sensazioni ha sul Napoli?

"Quest'anno ha giocato un campionato eccezionale. Sono stato a Napoli per l'inaugurazione del Museo e in quel periodo la squadra era stata eliminata dalla Champions: tutti sostenevano che fosse un bene perchè i giocatori erano contati, la rosa molto ristretta rispetto alle altre. Ora bisognerà vedere che intenzioni ci sono. Il Napoli comunque è stato ad un passo dallo scudetto: dopo la vittoria con la Juve pensavo che ce l'avrebbe fatta. Ancelotti? Sarri ha lasciato la sua impronta ma credo che con Ancelotti, vista anche la sua esperienza internazionale, sia stata fatta una grande scelta. Poi però il salto di qualità dipende dai giocatori...".