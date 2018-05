ESCLUSIVA TMW - Bardin: "Gigio? Vorrei fare tecnica con lui. Ora cose semplici"

© foto di Ospiti

Le papere di Donnarumma hanno riaperto il dibattito sul portiere del Milan e sulla possibilità che sia in grado di raccogliere da subito l'eredità di Buffon anche in Nazionale. Adriano Bardin, storico preparatore dei portieri anche dell'Italia (con Trapattoni ct), spiega: "Mi piacerebbe allenarlo e fare un po' di tecnica con lui. Certi particolari vanno curati - dice a Tuttomercatoweb.com - servono determinati esercizi per il corpo. Sul primo errore non ha portato la palla al petto, sul secondo era fuori asse. Sono errori che comunque commette adesso dopo cento partite, può succedere".

Dal punto di vista psicologico può risentirne?

"Ora arriverà sicuramente un bel banco di prova per lui".

Certi paragoni possono avergli nuociuto?

"Va detta una cosa: lui cerca di migliorarsi in continuazione e si vede dai suoi atteggiamenti che cerca di fare qualcosa di diverso dal solito. Deve migliorare sulle piccole cose, non deve fare chissà quali interventi ma tornare ad imparare le cose semplici".

In particolare?

"Non esagerare in certe posture, allargando le gambe ad esempio. Le palle vicino al corpo le deve prendere".

Può comunque essere ancora l'erede di Buffon?

"Non c'è solo lui, c'è anche Perin. Comunque all'età di 19 anni ha già collezionato cento gare e la sua esperienza se l'è fatta".