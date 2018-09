ESCLUSIVA TMW - Bardin: "Lafont buoni piedi ma non esageri. Primo: parare"

© foto di

Nel match di ieri vinto dall'Inter contro la Fiorentina tanti addetti ai lavori hanno puntato la loro attenzione anche sul portiere viola Lafont, l'acquisto più costoso dell'estate della Fiorentina. Ieri il francese ha mostrato soprattutto qualche eccesso di sicurezza con il pallone tra i piedi rischiano con i suoi passaggi di mettere a volte in difficoltà i compagni. Di Lafont, del suo valore e delle sue prospettive di crescita, abbiamo parlato con Adriano Bardin, ex portiere e in passato preparatore dei portieri di varie squadre e anche della Nazionale. "Lafont - dice a Tuttomercatoweb.com - mi sembra un buon portiere, di buona prospettiva e che dà sicurezza. Ha piedi buoni".

Certo, a volte potrebbe essere più cauto...

"A volte in effetti esagera, si approfitta dei suoi piedi buoni. In Italia vedo ormai questa tendenza esasperata a cercare portieri che abbiano piedi buoni. Prima di tutto però servono portieri che sappiano parare, poi se hanno anche qualcosa in più, benissimo ma la caratteristica principale è che facciano i portieri. Questo non va mai dimenticato. Tutti gli allenatori dovrebbero farsi un esame di coscienza".

Però in generale Lafont le piace?

"Sì, mi sembra tranquillo, esce sulle palle alte e se sbaglia i passaggi comunque ho visto che i compagni non lo rimproverano e questo è un buon segnale. Aggiungo che può migliorare e crescere in muscolatura. Per il resto la Fiorentina ieri sera non meritava di perdere, Pioli lo conosco e lo apprezzo: sta dando un bel gioco ai viola".