Il presidente della Dinamo Zagabria, Mirko Barisic, ha parlato di Dani Olmo, attaccante spagnolo vincitore dello scorso campionato europeo Under21 e che, in estate, ha chiesto la cessione, poi non accordata per il prezzo di 40 milioni fatto dai croati. "Dani è solo un esempio di quello che abbiamo detto sulla nostra scuola calcio. Ha lasciato il grande Barcellona ed è venuto a Zagabria perché ha capito che qui poteva trovare la sua via. Ha avuto ragione. Ci sono state tantissime richieste quest'estate (come il Milan, ndr), ma abbiamo deciso di tenerlo alla Dinamo per il desiderio di raggiungere buoni risultati in Champions. Penso sia stata una buona decisione per entrambi, sia per lui che per noi".