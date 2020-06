esclusiva Baronchelli: "Balotelli scelta sbagliata del Brescia. Lo avrei fatto giocare meno"

L'ex calciatore del Brescia e oggi allenatore, Giuseppe Baronchelli, è stato ospite della puntata odierna del TMW News. Queste le sue dichiarazioni, proprio a partire dal recentissimo divorzio tra le Rondinelle e Mario Balotelli: "Sarebbe troppo facile dire adesso che ce lo aspettavamo. Sicuramente è stato un matrimonio complicato fin dall'inizio, sapevamo che la scelta Balotelli sarebbe stata all-in: avevi preso o un giocatore in grado di fare la differenza e farti salvare oppure un calciatore capace di metterti in difficoltà. Purtroppo i numeri hanno dimostrato che Balo ha creato problemi alla squadra e non è riuscito ad aiutarla. Parliamo infatti di un ragazzo la cui gestione è sempre stata difficile, per qualsiasi società. Il Brescia ha provato a rilanciarlo a livello anche di Nazionale, ma i risultati hanno confermato che è stata una scelta sbagliata. Sento spesso colleghi che lavorano a Brescia, tutti mi dicono che Mario è un ragazzo splendido, ma non è facile cambiare il suo modo di essere a 30 anni. Questa secondo me è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: per Balotelli Brescia sarebbe stata una grande opportunità di rilancio, chi potrà dargli fiducia ora?".

Quante chance ha il Brescia di salvarsi adesso?

"Poche, lo dico sinceramente. Giocare ogni tre giorni in queste condizioni nuove per tutti potrebbe però cambiare il campionato... Il Brescia proverà a lottare fino alla fine e mi auguro che possa riuscire a raggiungere il suo obiettivo".

Avrebbe fatto lo stesso con Balotelli, se fosse stato lei il presidente del Brescia?

"Detto dal campo, mi sarei comportato allo stesso modo. Avrei dato anche meno opportunità a Mario, visto che ad oggi non ha dimostrato di meritarsele. Poi per quanto riguarda la decisione del presidente, quella è una scelta personale".