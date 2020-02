© foto di

"Da parte del presidente giustamente si tenta l'impossibile per arrivare alla salvezza". Giuseppe Baronchelli bresciano ed ex giocatore del Brescia si esprime così a proposito dell'esonero di Corini e dell'arrivo di Diego Lopez. "Cellino ha sempre avuto il pallino di Lopez. I risultati - dice a Tuttomercatoweb.com - dimostrano che il cambio può starci. Le prestazioni e l'atteggiamento della squadra erano stati buoni ma sono mancati i risultati. Peccato perché la città e i giocatori erano con Corini".

Cellino si conferma mangia-allenatori...

"In quindici anni al Cagliari è stato protagonista di una ventina di esoneri però ha anche portato la squadra in Europa. E' un presidente vecchio stile ma ne capisce di calcio e si è guadagnato un credito. A Brescia ad esempio ha costruito un centro sportivo dopo che Corioni purtroppo in trent'anni non ci era mai riuscito".

Parlando della squadra che idea si è fatto?

"Ci si aspettava di più da Balotelli e si sperava che in lui scattasse quella molla per andare all'Europeo. Ora serve rimboccarsi le maniche. A livello generale credo che sia stata più un'esperienza negativa che positiva. Fa fatica a trovare le motivazioni. Si pensava anche che la possibilità di giocare nella sua città potesse essere un'altra leva giusta per dargli ulteriore carica. Questa scintilla però non è scattata".