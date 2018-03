ESCLUSIVA TMW - Baroni: "Benevento? Gap in serie A difficile da colmare"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

Marco Baroni ex tecnico fra le altre del Benevento, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb a margine della Panchina d'Oro: "La corsa scudetto? È difficile dirlo adesso, è proprio questa la bellezza di questo campionato. Le squadre sono vicine, interpretano un calcio diverso ma entrambe hanno la possibilità di vincere lo Scudetto. Vinca il migliore, chiaramente nutro grande affetto verso Napoli. Gli impegni in Champions per la Juventus peseranno in questo finale? No, i bianconeri hanno un organico importante e sono abituati a vivere questi momenti. Il vantaggio che ha la Juventus è questo. La Juve può battere il Real Madrid. Spero che la Roma possa vincere con il Barcellona, ma sarà una partita completamente diversa. Di Francesco sta facendo un grande lavoro, se lo merita, ha fatto tanta gavetta. Cosa non ha funzionato con il Benevento? Difficile fare delle analisi, il campionato è difficile ed il gap è difficile da colmare"