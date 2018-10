ESCLUSIVA TMW - Barranguet (AFP): "Lazio un cliché. Stasera 2-1 per l'OM"

Fonte: Dall'inviato a Marsiglia, Giacomo Iacobellis

È il giorno di Olympique Marsiglia-Lazio. Un vero e proprio derby per Rudi Garcia, un'altra impresa contro i Phocéens nel mirino di Simone Inzaghi. Per presentare nel dettaglio l'avversario dei capitolini, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il collega francese, Emannuel Barranguet (AFP).

Barranguet, come arriva l'OM alla sfida con la Lazio?

"In grande crescita. A Nizza ha vinto senza subire reti e la fase difensiva è proprio il punto debole di questa squadra, che di solito concede due gol a partita. È vero che in Europa finora il Marsiglia ha ottenuto solo un punto in classifica, ma non dimentichiamoci che è stato battuto dall'Eintracht Franconforte e raggiunto dall'Apollon nel finale. Stasera serve assolutamente una vittoria".

Come annunciato ieri in conferenza stampa da Garcia, i padroni di casa non potranno contare sull'infortunato Thauvin. Quanto peserà la sua assenza?

"Tantissimo, perché insieme a Payet è il vero punto di forza di questa squadra. Thauvin non è ancora al massimo e, nonostante questo, ha già fatto sette gol e quattro assist. C'è grande preoccupazione perché il suo problema al tallone potrebbe portarlo a saltare anche la gara col PSG di domenica in campionato".

Chi si dovrebbe vedere è invece Kevin Strootman. Come giudica il suo rendimento finora?

"La sua prima partita in maglia biancazzurra contro il Monaco è stata stupenda, Strootman ha giocato benissimo senza neanche conoscere i compagni. Poi però il suo livello di rendimento si è abbassato notevolmente. Tra settembre e ottobre ha dovuto giocare tanto a causa di infortuni e squalifiche, ma così facendo non ha ancora avuto il tempo di adattarsi".

Spazio dal 1' anche per l'altro ex Serie A Lucas Ocampos.

"Il figlio calcistico di Garcia, è cresciuto tantissimo col mister. Nella sua prima esperienza al Marsiglia, così come in Italia, Ocampos si era mostrato un giocatore generoso, ma poco decisivo. Nell'ultimo periodo però ha fatto il boom, Garcia lo impiega nel ruolo di esterno sinistro nonostante sia un destro naturale e finalmente il tanto atteso salto di qualità è arrivato".

Dai biancocelesti di Marsiglia a quelli di Roma: com'è considerata la Lazio in Francia?

"La Lazio è un po' un cliché qui in Francia a causa dell'ideologia politica di molti suoi tifosi. Sicuramente è meno famosa della Roma, più popolare grazie a Rudi Garcia, i tanti giocatori francesi che vi hanno militato e anche per l'ex Lille Gervinho. Direi che della Lazio si ricordano soprattutto le grandi gesta di Eriksson e quella vittoria incassata dal Marsiglia in Champions con quattro gol di Inzaghi".

Chiosa inevitabile: qual è il suo pronostico per il big match del Vélodrome?

"Non sono bravo coi pronostici (ride, ndr), però dico 2-1 a favore del Marsiglia".