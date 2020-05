esclusiva Bartali, preparatore di Terim: "Tornare al top in un mese è dura. 5 cambi necessari"

“Al momento sono in Italia, devo ancora capire come rientrare in Turchia e non è semplice vista la mancanza di voli”. Inizia così la chiacchierata con Alberto Bartali, preparatore atletico oggi al Galatasaray di Fatih Terim. Per TMW, Bartali racconta l'isolamento domestico delle scorse settimane e il lavoro che attende i giocatori per tornare al top della forma in vista della ripresa del campionato fra circa un mese.

Iniziamo da lei. Come lavora a distanza e via video un preparatore atletico? “Abbiamo organizzato tutto molto bene sul posto, sono stato a Istanbul fino a due settimane fa. Come ogni squadra professionistica, abbiamo mandato ai giocatori programmi specifici e attrezzi per lavorare a casa durante il periodo di isolamento. Già da qualche giorno potevamo lavorare sul campo individualmente o a piccoli gruppi, mentre da ieri la squadra ha avuto la possibilità di riprendere le sedute dividendosi in due macro gruppi di lavoro”.

Già, perché in Turchia il campionato ripartirà sicuramente… “E’ stato deciso che riprenderà il 12 giugno. Nelle scorse ore sono partiti i controlli e i test fisici, specialmente per quanto riguarda il peso. Da lontano è difficile capire la situazione ovviamente, i giocatori vanno visti e valutati di persona”.

Come si riprende l’attività agonistica dopo un periodo del genere? “Inizialmente serve fare volume, poi con gradualità si aumenteranno i carichi e si farà lavoro più specifico. Serve lavorare anche sulla prevenzione, un’attività casalinga così lunga espone a rischi soprattutto per quanto riguarda patologie muscolo-tendinee. Ora però la squadra ha potuto riprendere anche ad usare il pallone”.

Quanto tempo servirà per ripartire? “Questo periodo di inattività, inutile sottolinearlo, è inusuale. La condizione normale di vacanza estiva è circa 30 giorni, periodo durante il quale il giocatore si muove. Qua sono stati fermi, in casa, per quasi 2 mesi, per questo potrebbero emergere criticità importanti. Il lavoro da casa ovviamente è un compromesso al ribasso, non si può allenare un giocatore in video. E’ insufficiente come allenamento e non credo sia ipotizzabile mantenere una condizione decente. E’ uno dei timori, magari qualche giocatore - e parlo in generale e non del Galatasaray - potrebbe presentarsi con 5-6-7 kg in più del normale. A quel punto che fai? Servirebbe un mago per toglierli in un mese. Per questo chi parla di 30 giorni per il ritorno alla condizione ottimale è certamente più bravo di me: nella mia idea, un calciatore di Serie A avrebbe bisogno di almeno 2 mesi di lavoro e 7-8 amichevoli per tornare al top dopo questo stop forzato. Senza contare le difficoltà oggettive: il distanziamento, l’impossibilità di cambiarsi negli spogliatoi… il calcio è altra roba. Per questo non penso che sarà così semplice”.

Chiusura con la scelta della FIFA di dare il via libera ai 5 cambi a partita. AIuterà? “Una scelta positivissima. Non dimentichiamoci che in Serie A dovranno giocare 12 partite condensate ogni 3 giorni, come se ci fosse sempre il turno infrasettimanale. Per questo avere la possibilità di fare 5 cambi diventa fondamentale. Con le vecchie regole dei 3 cambi, dovremmo considerare 7 giocatori di movimento per giocare 90’ ogni 3 giorni, senza sosta. Con 5 cambi quelli che dovranno fare questi straordinari diventano 5”.