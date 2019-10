ESCLUSIVA TMW - Bartoletti: "Ribery traino per altri big. Inter-Juve con gol"

Marino Bartoletti ha presentato ieri a Firenze il suo libro 'La squadra dei sogni'. "Nella mia testa- dice a TMW - rappresenta i valori dello sport declinati nel modo migliore. Servono appunto valori che gli adulti a volte vorrebbero sciupare. Lavorativamente, la squadra dei sogni per me è stata 'Quelli che il Calcio': eravamo un gruppo straordinario che parlava di calcio in modo leggero e vorrei che qualcuno raccogliesse questo testimone. Calcisticamente invece è stata la nazionale dell'82". Poi sulla Fiorentina: "Bellissima squadra e gran progetto, con un presidente in carne ed ossa, non è un fondo di investimento. Ha portato avanti un sogno e ha trovato terreno fertile. Ha fatto investimenti importanti come estetica calcistica: Ribery ad esempio rappresenta una storia di vita che attraverso lo sport si è emancipata e ora sta dicendo al mondo: venite a Firenze, qui si sta bene. Inter-Juve? I nerazzurri possono capitalizzare quanto fatto finora. la Juve deve iniziare a dimostrare qualcosa. Non sarà una gara senza gol. L'Inter può vincere lo scudetto se ad un certo punto la Juve si concentrasse sulla Champions"

