ESCLUSIVA TMW - Bastianelli: "Neymar? Sono sorpreso. Sempre più business"

Il trasferimento di Neymar al PSG per la cifra record di 222 milioni di euro continua a far discutere il mondo del calcio e non solo. Oltre ad essere un colpo mediatico eccezionale per il PSG c'è la possibilità di un salto di qualità notevolissimo. Patrick Bastianelli, esperto agente, ci guida nell'analisi di questo affare che resterà nella storia del calcio. "Onestamente - racconta a Tuttomercatoweb.com - sono sorpreso per le cifre dell'affare Neymar. Parliamo di numeri che rappresentano il record fino ad oggi per il trasferimento di un calciatore. Sicuramente però parliamo di un'operazione in cui al di là dell'acquisto di un campione, ci sono anche alcuni aspetti di grande immagine per la società e di riflesso anche per il Qatar per aver acquistato uno dei 3 migliori giocatori al mondo insieme a Messi e Cristiano Ronaldo. Non a caso nel 2022 il mondiale di calcio si terrà proprio in Qatar.."

Ormai per alcune proprietà come quella del PSG non rappresenta più un ostacolo insormontabile pagare le cifre anche elevate di alcune clausole...

"Dipende chiaramente dall'importo della clausola anche rispetto al valore di mercato del calciatore. Diciamo che al di là degli aspetti economici di un contratto del calciatore, parte fissa e parte variabile, avere o meno una clausola "rescissoria" nel contratto e soprattutto a quale valore questa clausola sia stata fissata, può diventare determinante per un eventuale trasferimento.

Di fronte ad una cifra già fissata della clausola c'è comunque la certezza che portando l'offerta al club a quella cifra, il calciatore può essere trasferito, come è successo negli ultimi giorni per calciatori come Neymar e Vecino che è andato all'Inter".

Dove va a finire il calcio, in quale direzione?

"Si va sempre più verso la direzione del business. Il fatturato del sistema calcio nel mondo è in crescita. A beneficiarne sono le serie maggiori dei campionati ma sarebbe positivo per tutto il sistema che le risorse venissero distribuite in parte anche nelle categorie inferiori che invece sono in difficoltà. In questo mercato, in particolare si è evidenziato molto l'aspetto del business del calcio, io spero però che al tempo stesso, il calcio possa essere ancora passione ed emozionare i tifosi del mondo e trasmettere dei valori positivi".

E adesso il PSG potrà puntare con decisione alla Champions?

"Sicuramente il PSG sarà ancora più competitivo ma non credo che un singolo giocatore possa da solo spostare gli equilibri in chiave Champions. Adesso mi aspetto un acquisto importante dal Barcellona per andare subito a sostituire Neymar...magari un calciatore top tra Coutinho e Dybala. Anche se non credo che la Juve possa prendere in considerazione l'idea di di cederlo".