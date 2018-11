ESCLUSIVA TMW - Batistoni: "Schick, tocca te. Deve imporsi come goleador"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gioca Schick. Lo ha annunciato Di Francesco: domani contro l'Udinese, sarà il turno dal primo minuto per l'ex attaccante della Sampdoria. Il tecnico giallorosso ha fiducia in lui, soprattutto dopo il gol che ha realizzato in nazionale. "La rete che ha realizzato potrebbe in effetti essere d'aiuto dal punto di vista del morale e a livello mentale", dice Alberto Batistoni, ex difensore della Roma. "Ora è arrivato per lui il momento di dimostrare il suo vero valore perché ha alternato gare buone ad altre evanescenti. Speriamo che possa essersi sbloccato e sia in grado di diventare fondamentale per la squadra"

Che cosa ha bloccato finora Schick?

"Deve crescere. Probabilmente avendo davanti uno come Dzeko si è sentito un po' in disparte ma deve guadagnarsi il posto, sacrificandosi".

Schick può essere il futuro della Roma?

Le qualità le ha certamente, è stato sballottato da varie società ma se non fosse un giocatore forte non lo avrebbero cercato. Nel caso della Roma c'è da dire che anche El Shaarawy è tornato su buoni livelli è là davanti c'è una ampia possibilità di scelta. Tocca a Schick far gol e aprirsi così nuovi scenari".

Il ruolo vero di Schick qual è secondo lei?

"Prima punta. Spesso deve agire da seconda punta o in appoggio al centravanti. Ancora però non ha la forza per poter dire: sono io la prima punta".

In chiusura: che prospettive per questa stagione della Roma?

"I giallorossi devono trovare continuità di risultati. A volte la squadra cade nei tranelli contro le più piccole. In queste partite manca un po' di determinazione oppure la Roma pecca un po' di presunzione. Sta all'allenatore trovare il giusto rimedio per affrontare al meglio anche queste gare".