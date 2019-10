ESCLUSIVA TMW - Battistini: "Inter avrà più fame della Juve. Punto su Lukaku"

Sergio Battistini ex di Milan e Inter ha parlato a TMW della stretta attualità. E partendo dai rossoneri ha detto: "Dispiace per questa situazione, spero Giampaolo ce la faccia a riprendersi. E' chiaro che con sei gare e quattro ko, se va male a Genova forse ci saranno provvedimenti. I vari eventuali nomi per il dopo Giampaolo? Io dico che servirebbe casomai un tecnico di grande carisma ed esperienza per il Milan. Anche con i viola oltre ad un discorso tattico è mancata la voglia di riprendere la partita dopo essere andati sotto. I nuovi? Alcuni stanno facendo fatica ad inserirsi, forse c'è anche un clima non sereno e il tecnico si fida quindi più degli esperti. Per quel che riguarda l'Inter si sapeva che con Conte avrebbe avuto un altro tipo di approccio alle gare, ma un impatto così forte non me lo aspettavo. In difesa ci sono tre grandi centrali e sostituti forti in tutti i reparti, è una squadra da vertice. Sensi è un gran giocatore, da Inter. Ai miei tempi calciatori piccoli e brevilinei a metà campo ce n'erano pochi. Per le qualità tecniche mi ricorda Pizarro. Inter-Juve? La fame e la voglia di vincere avrà il sopravvento e i nerazzurri credo ne abbiano di più. L'uomo partita per me sarà Lukaku"

Clicca sotto per guardare l'intervista in cui da ex viola Battistini parla anche della Fiorentina