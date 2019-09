ESCLUSIVA TMW - Battistini: "Inter con le idee chiare. E Conte rigenera tutti"

© foto di Lorenzo Marucci

"E' un'Inter che le idee chiare". Sergio Battistini, che con la maglia nerazzurra vinse una Coppa Uefa, commenta così il primo posto della squadra di Conte in classifica. "Con l'Udinese- spiega a TMW - ha giocato una buona gara anche se con meno intensità rispetto a quella con il Lecce. Vittoria importante con il vantaggio dell'espulsione rimediata da De Paul"

Che cosa ha portato Conte?

"Idee chiare. Con Marotta ha costruito una squadra forte anche nei rincalzi. Ci sono due calciatori per ogni ruolo che consentono di giocare sempre allo stesso modo. E' una formazione ben costruita e Conte sa trasmettere grinta a tutti. Candreva e Gagliardini ad esempio ora li vedo bene, Conte ha ricreato fiducia anche nei giocatori che erano a terra".

E Sensi?

"Sta dimostrando di essere da Inter e non era facile visto che arrivava da una buona squadra ma non da una big. Si è imposto subito e considerata la giovane età non potrà che migliorare".

Quest'anno l'Inter può essere da scudetto?

"I nerazzurri partono sempre per lo scudetto. Poi è chiaro che ci sono varie componenti in gioco. Vista la partenza della Juve, chissà. Comunque l'Inter e il Napoli saranno le due squadre che daranno fastidio ai bianconeri".

Chiusura sulla Fiorentina: da ex viola che impressione le ha fatto contro la Juve?

"Ho visto una grandissima gara. Ho sentito dire che la Juve era sotto tono ma in realtà va elogiata la squadra di Montella. Il tecnico viola è stato bravo a pensare di andare ad aggredire gli avversari nella loro area di rigore rischiando anche l'uno contro uno dietro. E' stata una gara perfetta, è mancata solo lucidità in fase realizzativa. Mi piace Castrovilli, ha qualità e visione di gioco"