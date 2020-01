ESCLUSIVA TMW - Battistini: "Mercato scoppiettante, Napoli ha fatto cose importanti"

Fonte: Lorenzo Marucci

Graziano Battistini ha commentato ai nostri microfoni la sessione di mercato che si è appena conclusa: "E' stato un mercato abbastanza scoppiettante, a differenza di altre volte che era più particolare".

Le squadre lavorano per il futuro e sanno di poter intervenire anche a gennaio?

"I più bravi sono quelli che arrivano sui giocatori bravi per prenderli a prezzi migliori".

Il Napoli ha fatto bene?

"Giuntoli è uno molto veloce di pensiero e di testa. Il Napoli è uno di quei club che ha fatto cose importanti. Vorrei sottolineare anche il grande lavoro fatto dal Milan in uscita che è stato importante".

Gli ultimi arrivi del Milan?

"Il Milan è il Milan e credo ci sia la necessità di non creare troppe pressioni per dar modo di portare avanti un processo di crescita e sviluppo di un lavoro che è appena iniziato. Credo che Massara, Maldini e Boban abbiano trovato veramente le macerie di un grande club e di una grande squadra".

Ti aspettavi l'addio di Florenzi?

"Mi ha stupito ma il calcio è questo. Ci sono sempre meno bandiere e quindi Florenzi ha fatto i suoi interessi come giusto che sia. E' un grande professionista, sicuramente la scelta non l'ha fatta a cuor leggero, perchè rimarrà sempre legato alla Roma, ma era una necessità. Era evidente che Fonseca non contava completamente su di lui".

Villar e Carles Perez possono lasciare un'impronta nella Roma?

"Acquisti di qualità. Vediamo un po'. Dipende tanto dalle personalità dei ragazzi che non conosco".

Carles Perez forse è un gradino superiore a Villar?

"Certo. Vediamo un attimo ma sicuramente a Roma Petrachi sa come muoversi".

Amrabat-Fiorentina?

"Amrabat è un giocatore che sta dimostrando di poter giocare a livelli importanti e quindi la Fiorentina ha fatto un grande colpo. La Fiorentina ha dovuto rincorrere un mercato fatto in fretta e furia. Ma Pradé ce la fa".

Cragno è pronto per tornare nel giro azzurro?

"Lavora, è tornato. Di conseguenza va bene così. Ha fatto un buon debutto e il suo obiettivo è quello di provare a buttarsi dentro ovviamente per fare gli Europei".

Il Cagliari è sempre la sua dimensione o può ambire ad una big?

"Cragno ha una testa e una personalità per giocare in una grande squadra. In questo momento giocare nel Cagliari è molto gratificante perchè è un club in espansione e in evoluzione che vuole alzare l'asticella sempre di più".