ESCLUSIVA TMW - Bayern, l'Inter ha il sì di Vidal: l'ex Juve lascia la 'palla' ai due club

Nonostante le possibilità di successo siano esigue, l'Inter non molla per Arturo Vidal. E non lo farà fino a quando non avrà in pugno un'alternativa se non altrettanto importante, perlomeno di livello assoluto. Perché, nelle idee della società, il colpo del mercato estivo 2017 dovrà essere proprio il centrocampista 'totale'.

Sfumato da tempo Radja Nainggolan, che ha di recente siglato il prolungamento con la Roma, gli ultimi sforzi sono stati rivolti al nazionale cileno che, come raccontato in data 24.07.17 (link al termine per l'articolo di riferimento), ha ormai da settimane trovato l'accordo con il club di Corso Vittorio Emanuele (7,5 milioni di euro netti a stagione), aprendo quindi al trasferimento in nerazzurro.

Il Bayern Monaco, come ampiamente spiegato da Carlo Ancelotti e Karl-Heinz Rummenigge in quel di Singapore, non ha però alcuna intenzione di privarsi del classe '87 di Santiago del Cile, che dal canto proprio eviterà qualsivoglia tipo di scontro con la propria società per arrivare al cambio-maglia: "Io sto bene a Monaco di Baviera, ma tornerei in Italia. Per me Milano è ok, ma vedetevela tra di voi".

Questo, in sostanza, il messaggio, il pensiero, indirizzato dall'ex Bayer Leverkusen e Juventus alla dirigenza interista, che a questo punto per spuntarla dovrà procedere con un'opera di convincimento incessante nei confronti dei campioni di Germania. Allo stato attuale, certamente un obiettivo complicato.