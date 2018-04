ESCLUSIVA TMW - Bayern Monaco, emissari per Hysaj a Juve-Napoli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alcuni emissari del Bayern Monaco saranno all'Allianz Stadium per seguire, da vicino, la prestazione di Elseid Hysaj, terzino sinistro del Napoli, nella sfida contro la Juventus. La valutazione dell'albanese è di 50 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dal club bavarese. Nonostante questo il Bayern è alla ricerca dell'eventuale sostituto di Rafinha, vecchia conoscenza del calcio italiano con un trascorso al Genoa, in scadenza 2018 e orientato a lasciare la Baviera dopo anni conditi da tanti Meisterschale. Quindi Hysaj rimarrà osservato speciale, sebbene l'interesse non sia poi così nuovo: a gennaio pure l'Arsenal si era mosso per capire i margini per un'eventuale trattativa.