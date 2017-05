ESCLUSIVA TMW - Belardi: "Scudetto Juve merito della vecchia guardia"

L'ex portiere bianconero Emanuele Belardi parla in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, commentando la stagione della Juventus: "Cosa vuol dire questa vittoria per la Juventus? Un'ulteriore conferma per una società organizzatissima, preparata, competente, e per una squadra che nonostante le grandi vittorie non ha perso la voglia e la fame di successi e di distinguersi rispetto alle altre. Il terzo scudetto di Allegri? Allegri oggi è tra i più bravi e competenti, i suoi scudetti non sono arrivati per caso, grazie anche ad un gruppo di assoluto livello e una grande società".

Qual è stato lo scudetto più bello?

"Sempre difficile dire quale sia il successo più bello, ogni vittoria è diversa dall'altra. Tutte le vittorie vanno ricordate per le sensazioni del momento".

Il Triplete?

"Fare il Triplete sarebbe la ciliegina sulla torta, non è facile affrontare il Real Madrid, una squadra piena di grandi campioni, come del resto la Juventus. Da italiani dobbiamo sperare nel successo della Juve. Per la società e per i calciatori sarebbe veramente un qualcosa di grandioso".

Chi se lo merita di più tra i calciatori?

"Difficile dire chi so le meriti di più. Io sono di parte e nomino la vecchia guardia come Marchisio, Buffon, Chiellini. Per vincere e tagliare un traguardo comunque ognuno deve mettere la sua parte. E' lo Scudetto di tutti".