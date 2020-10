ESCLUSIVA TMW - Bellantone: "Sanogo vicino all'arrivo in Italia. Ora occhio a Porto e Sporting"

esclusiva Bellantone: "Sanogo vicino all'arrivo in Italia. Ora occhio a Porto e Sporting"

L’agente FIFA Davide Bellantone intervistato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com ha parlato di alcune situazioni non andate in porto nel mercato estivo e di alcune che potrebbero concretizzarsi nei prossimi giorni a partire da quella del centravanti Yaya Sanogo sondato negli ultimi giorni da alcuni club italiani: “È stato molto vicino sia al Parma sia all’Hellas Verona, mentre lo Spezia ci ha pensato prima che si sbloccasse la situazione relativa a Nzola. Per vederlo in Italia ci sarebbe ancora uno spiraglio con la Reggina che però ha speso molto e ha il problema delle liste che frenano un po' le trattative. Ai calabresi potrebbe interessare, come alternativa, anche Bright Enobakhare, un classe ‘98 che ha giocato all’AEK Atene, e che attualmente è svincolato . - continua Bellantone – Per Sanogo comunque c’è l’ipotesi Portogallo con Sporting Lisbona e Porto che stanno valutando se proporgli un contratto o meno”.

Anche Drinkwater e Bennasser sono stati vicini allo sbarco in Serie A

“Sì, il primo piaceva alla Fiorentina. Ma per problemi di tempistiche non si è mosso dal Chelsea. Mentre per Bennasser c’era stato un interessamento del Napoli che però ha poi virato su Bakayoko preferendo un profilo di un giocatore che aveva già giocato in Italia e conosceva il campionato. In generale è stato un mercato molto ingessato a causa del Covid-19 e non c’è stato quel effetto domino che poteva sbloccare alcune situazioni. Questi due sono però giocatori che si muoveranno nel mercato di gennaio”.