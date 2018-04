ESCLUSIVA TMW - Bellotto: “Samp, annata strana ma Giampaolo da big"

E’ il giorno del derby della Lanterna. La Sampdoria sfida il Genoa in un match sulla carta equilibrato e sempre aperto alle sorprese. Per anticipare i temi della sfida di Marassi (fischio d’inizio stasera alle 20.45), la redazione di Tuttomercatoweb.com ha intercettato l’ex calciatore ed ex tecnico doriano Gianfranco Bellotto. “Io sono un sampdoriano convinto, c’è amore per la maglia e per la Società che sento proprio nel cuore”, le parole dell’ex mister blucerchiato che ha poi parlato della formazione di Marco Giampaolo: “Per la Sampdoria si tratta di un’annata strana, poiché perde con squadre di bassa classifica e riesce a vincere formazioni competitive come ha fatto contro l’Atalanta. Quella doriana è una formazione che sta facendo a mio avviso bene, ma potrebbe fare di più in virtù del valore della rosa. A volte, però, lascia perplesso. A mio giudizio, però, meriterebbe l’accesso all’Europa League e se la giocherà fino alla fine. Il derby di Genova, però, è sempre una gara a parte e la sfida è insidiosa per entrambe le compagini”.

Qual è il suo giudizio sull’operato di Giampaolo? “Ha dimostrato sul campo di essere un tecnico validissimo, merita tutto ciò che si dice di positivo. I risultati della squadra, ovviamente, dipendono anche dai calciatori. L’allenatore lavora in un certo modo, ma sono poi i calciatori a determinare le situazioni in campo”.

Il tandem Quagliarella-Zapata può colpire il Genoa questa sera? “Certamente, sono due ottimi attaccanti. Il 4-3-1-2 è un modulo ideale per le caratteristiche dei calciatori a disposizione di Giampaolo, ormai i moduli li fanno i calciatori e non gli allenatori. La squadra è stata costruita bene durante la scorsa estate, perché poi a gennaio si può sempre fare poco se non qualche ritocco. La rosa è però competitiva, complimenti alla dirigenza per il lavoro svolto a inizio stagione”.

Capitolo mercato: ci sono tanti calciatori della Sampdoria nel mirino delle big, come Torreira che potrebbe finire al Napoli. Tra l’altro il tecnico Giampaolo è tra gli indiziati a sostituire Sarri all’ombra del Vesuvio. “E’ difficile dirlo adesso, Giampaolo potrebbe essere coinvolto nel mercato dei tecnici e dunque salutare Genova. Certamente è possibile, anche se mancano ancora diverse gare al termine del campionato. Torreira potrebbe finire in una big, ma ci sono tanti altri doriani meritevoli di giocare ad altissimi livelli”.