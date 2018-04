ESCLUSIVA TMW - Bellugi: "A 68 anni potrei ancora giocare come Borja Valero"

L'Inter e i suoi problemi. Ne abbiamo parlato con Mauro Bellugi, ex nerazzurro senza peli sulla lingua. "Due domeniche fa potevamo essere terzi, però quando ci sono queste chance non le acchiappiamo mai", dice a Tuttomercatoweb.com. "E' come quando ti viene il braccino del tennista. Arriva il momento della responsabilità e non facciamo il passo avanti. Ripeto, col Torino non eravamo andati male ma se poi non la butti dentro...".

Su Spalletti invece che idea si è fatto?

"A volte non sono d'accordo con lui. Con la Samp ad esempio sul 5-0 poteva mettere dentro Pinamonti e Karamoh. Poi l'altro giorno ha sostituito Rafinha. Comunque l'allenatore è lui e certamente ha la situazione sotto controllo. Francamente qualche tempo fa girava la voce di Simeone, un tecnico che ti dà carica, con il suo Atletico mette sempre attenzione massima. A me piace lui. Un allenatore va giudicato tra l'altro nell'arco della stagione per come prepara non solo le partite con la Juve ma anche quelle, più rognose, con Crotone e Benevento".

E per il futuro che cosa si aspetta?

"Terrei 4-5 giocatori, gli altri via tutti. Perché Papu Gomez gioca nell'Atalanta e Borja Valero nell'Inter? Confermerei Icardi, Candreva, Perisi, Handanovic e Skriniar. gli altri via".

Borja Valero è stata la grande delusione?

"Lasciamo perdere. Ho 68 anni e se vado in campo ce la faccio anch'io a giocare come lui, facendo due metri e i passaggi indietro. Se vinci e lo metti dentro, tiene palla e ti serve. Ma se devi vincere non ti serve".