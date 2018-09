ESCLUSIVA TMW - Bellugi: "Inter, contava il risultato. E diamo meriti a Vecino"

"E' andata bene, dal baratro in un attimo siamo passati in Paradiso". Mauro Bellugi, grande ex interista, commenta così la vittoria della squadra di Spalletti contro il Tottenham in Champions. "Abbiamo sofferto, contava il risultato, non bisogna cercare altro ora", dice a Tuttomercatoweb.com. "Non va dimenticato che ieri Skriniar ha giocato da terzino destro, mancavano Vrsaljko e D'Ambrosio. Per il gioco bisogna aspettare. Contro le piccole è difficile vederlo, mentre nelle gare importanti si apprezza un'Inter diversa".

Questione di testa?

"Certo. non a caso la canzone dice: 'Pazza Inter...'"

E Icardi? E' stato decisivo...

"Io l'avrei tolto per come stava giocando. E non avrei vinto. Come Paolo Rossi durante i mondiali. Paolo è un mio amico ma in Spagna lo avrei ad un certo punto tolto. E invece Bearzot ha creduto in lui e ha avuto ragione. Io però voglio elogiare Vecino: ha grinta e non lo puoi levare mai. E' stato lui a portare l'Inter in Champions e ieri è stato lui a salvare il sederino a tutti. Si fa un bel mazzo, bisogna dar risalto a questo giocatore".

Tornado alla squadra, in campionato cosa bisogna aspettarsi?

"Non si può pronosticare nulla: l'Inter è capace di vincere una gara incredibile come quella di ieri, poi però non si sa mai come si comporterà in quella successiva. Ricordo ancora un 4-4 in casa col Palermo, ma da quella partita non è cambiato molto".