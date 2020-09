ESCLUSIVA TMW - Bellugi: "Inter, quanti giocatori esperti. Allora chiamino anche me, mi alleno..."

esclusiva Bellugi: "Inter, quanti giocatori esperti. Allora chiamino anche me, mi alleno..."

Sempre interessante il parere di Mauro Bellugi che da ex interista analizza a TMW il mercato dei nerazzurri. E in particolare si sofferma sulla volontà del club di puntare su giocatori particolarmente esperti come Kolarov e Vidal. "Ci sono, da poter prendere, anche giocatori di 25-26 anni che hanno già vinto tutto... Kolarov ha trentacinque anni, Godin trentaquattro. Allora chiamino anche me, ho speranze anch'io. Mi rimetto ad allenarmi se mi vogliono. Kolarov mi piaceva ma anni fa così come Godin. Certo se Conte ha dato questo tipi di indicazioni bene così... Però vediamo, ci sono da cedere anche tanti giocatori che non servono a niente. Di una cosa comunque sono contento".

Quale?

"Che Tonali sia andato al Milan. Se me lo avessero chiesto, ai dirigenti dell'Inter avrei proprio detto di mollarlo. E' un giocatore da acquistare dopo due anni di esperienza in A. Come prima stagione ha sulle spalle una retrocessione, non può arrivare all'Inter e prenderla per mano. Con un giocatore come Ibra al Milan magari può far bene perchè può guidarlo e consigliarlo, ma all'Inter servono altri giocatori, con un curriculum differente".

Vidal comunque le piace?

"Vidal giocava molto tempo fa nella Juve e allora dico perchè gli altri li prendono dieci anni prima di noi?"

Cambiamo argomento e parliamo di Skriniar...

"Mi viene ancora in mente il gol di Vlahovic a Firenze. Lui non è entrato a contrasto perchè temeva di essere ammonito e di saltare la partita successiva. Ma cosa me ne frega se salti la partita dopo? Giocherà un altro, non è che è decisivo".

Se arrivasse l'offerta giusta lo farebbe partire?

"Certamente. I difensori poi ci sono e in particolare mi piace Bastoni. Ha il mio stesso carattere, l'ho sentito dire che quando c'è tanta gente a San Siro si diverte. Non ha paura, non sente la pesantezza della maglia. Verrà fuori".

Con Brozovic che farebbe?

"Lo terrei. Perisic invece lo lascerei al Bayern. Nella squadra tedesca è facile far bella figura, potremmo giocare anche io e lei...".