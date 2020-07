esclusiva Bellugi: "Scudetto Inter? Non ci credo. E Conte lo accontenterei"

L'Inter può credere allo scudetto? Sarebbe un'impresa clamorosa ma adesso i punti dalla Juve si sono ridotti a sei. Mauro Bellugi, grande ex nerazzurro però è scettico: "Non ci credo, è giusto che la squadra abbia questo obiettivo ma non penso che la Juve possa perdere altro punti per strada. Ho l'impressione - dice a TUttomercatoweb.com - che la squadra di Sarri mettendo in campo la formazione migliore potrà centrare lo scudetto, poi chiaramente se vince il tricolore l'Inter sarei felicissimo"

E allora come valuta la stagione dell'Inter?

"Buona, la Champions adesso è praticamente raggiunta dopo che negli ultimi due anni avevamo tagliato questo traguardo solo all'ultimo secondo. Ieri tra l'altro mi è piaciuto tantissimo Sanchez, del resto uno che sa fare certe cose non se le dimentica. Mi aspetto una crescita di Eriksen, che a me è sempre piaciuto. E' uno che nel corso degli anni ha sempre chiamato la palla, non si è nascosto e quindi potrà fare belle cose. E' un giocatore di spessore e lo terrei sicuramente".

E le altre mosse per il futuro?

"Lautaro deve restare, poi Hakimi è fortissimo. In difesa siamo a posto, a centrocampo ci sono buoni giocatori e comunque Conte lo accontenterei. Magari valuterei se cedere un pacchetto di buoni calciatori per prenderne un paio forti"