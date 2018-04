ESCLUSIVA TMW - Benet (Catalunya Ràdio): "Stupiti da CR7? Messi ne farà 4"

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona

"Cristiano ne ha fatti due, stasera Messi può farne quattro". Non ha troppi dubbi il giornalista di Catalunya Ràdio, una degli emittenti più conosciute e ascoltate di Barcellona, Albert Benet, in vista della sfida Champions di questa sera contro la Roma. TuttoMercatoWeb.com ha avuto il piacere di intervistarlo proprio all'interno degli studi della radio, partendo dall'eterno duello Messi-Cristiano Ronaldo.

Benet, il calcio italiano ieri sera si è inchinato dinanzi a Cristiano Ronaldo. Una motivazione in più per Messi contro la Roma?

"La partita di Cristiano contro la Juve è stata spettacolare, si è dimostrato un vero campione. Ma Messi è un'altra cosa: è lui la stella, è lui il più forte del mondo. E stasera vorrà sicuramente rispondere sul campo a quanto visto a Torino".

Eppure, il portoghese è riuscito a realizzare una doppietta strepitosa contro la miglior squadra di Serie A.

"Se Ronaldo ne ha fatti due alla Juve, Messi stasera può farne quattro alla Roma. Potrebbe sembrare azzardato, ma il Barcellona vive un momento fantastico ed è quasi inarrestabile. La Pulce poi sarà carichissima".

Poche speranze dunque per i giallorossi secondo lei?

"Molto poche. Magari la Roma ci sorprenderà tutti, ma intorno al Barcellona per ora si respira grande fiducia in vista di questo doppio incontro. I blaugrana volevano pescare proprio la squadra di Di Francesco nel sorteggio di Nyon e, pur rispettandola, vorranno già chiudere il discorso qualificazione nella partita del Camp Nou".

In questo clima di grande entusiasmo non c'è forse il rischio di sottovalutare l'avversario?

"L'ambiente Barça ha tanta euforia, è vero, ma conoscendo Valverde sono convinto che la concentrazione dei blaugrana sarà altissima dal 1' al 180'. Il Barcellona parte ultrafavorito, ma la Roma è una buona squadra, con tanti giocatori interessanti, e per batterla servirà assolutamente il miglior Barcellona".