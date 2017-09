ESCLUSIVA TMW - Benevento, ag. Parigini: "Felice della fiducia della dirigenza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'ufficialità del trasferimento al Benevento per Vittorio Parigini inizia una nuova avventura in Serie A. Ai microfoni di TMW parla l'agente del talento scuola Torino, Paolo Paloni: "Posso dire che siamo felici della scelta fatta. Il presidente Vigorito e il direttore Di Somma hanno fatto di tutto per prenderlo. Non è stata una trattativa facile ma voglio ringraziare il Benevento per aver creduto in noi così come il presidente Cairo che è da sempre il primo tifoso di Vittorio".