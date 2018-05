ESCLUSIVA TMW - Benevento, ag. Parigini: "Sirene dalla Spagna per lui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla vigilia dell'ultimo match interno del Benevento in Serie A contro il Genoa, Paolo Paloni, agente di Vittorio Parigini, esterno offensivo del club sannita in prestito dal Torino, ha fatto il punto sull'avventura in Campania del suo assistito ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: “Siamo contenti – spiega -. Vittorio personalmente ha disputato una stagione buona confermandosi in Nazionale Under 21 come uno dei punti fermi degli azzurri e crescendo partita dopo partita in Serie A con il Benevento grazie anche al lavoro di De Zerbi. Devo ringraziare il Presidente Vigorito che a inizio stagione ha creduto nel giocatore e gli ha dato la possibilita di giocare con una certa continuita (venti le presenze sulle ventisei disponibili) in Serie A”.

Su di lui non mancano già le voci di mercato.

“Diverse manifestazioni di interesse sia in Italia che in Spagna dove sono stato qualche giorno fa. A fine Campionato faremo il punto della situazione e sceglieremo la migliore soluzione”.

Da un suo assistito all'altro, pochi giorni fa Mirko Antonucci, talento emergente della Roma, ha preso parte alla semifinale di ritorno di Champions League contro il Liverpool. Certamente una bella emozione per un ragazzo di soli 19 anni.

“Non era facile entrare in una partita cosi delicata. La Roma stava pareggiando 2-2 e Mirko è entrato ripagando la fiducia di Di Francesco Ha testa e qualità uniche e può diventare un giocatore importante. La migliore descrizione di Mirko mi è stata data da un direttore sportivo non più tardi di 10 giorni fa: “non fa mai giocate scontate”.

Per lui c'è in ballo anche un rinnovo di contratto con la società giallorossa.

“Ci fidiamo molto della Roma e dei suoi dirigenti. Sicuramente va riconosciuto a Mirko la crescita che ha avuto in questa stagione. Ad agosto eravamo rimasti d'accordo di vedere come avrebbe reagito in questi mesi. Ne parlerò con Monchi e non credo ci siano problemi

Particolare, invece, la sua mancata convocazione con la Nazionale Under19.

“Direi misterioso non vederlo mai tra i convocati e poi vederlo in campo contro il Liverpool oppure entrare in Serie A . Soprattutto se lo fai in un club come la Roma. Ne parlo sempre con i miei giocatori: in Nazionale a volte non ci sono idee molto chiare e quindi bisogna continuare a lavorare quotidianamente e crescere senza pensarci. Bisognerebbe valutare bene ogni allenatore delle varie Under, ogni selezionatore, ogni osservatore. Non aggiungo altro.

Chiudiamo con l'altro talento di casa Roma, Lorenzo Valeau, e il suo futuro.

“Ha dimostrato di essere il miglior terzino sinistro del Campionato Primavera. Un giocatore polivalente che può ricoprire diversi ruoli, grazie alla velocità e alla tecnica che ha. Del futuro ne stiamo parlando con la Roma e c'è unita di intenti per il futuro del ragazzo”