ESCLUSIVA TMW - Benevento, Brignola: "Ringrazio De Zerbi e Romaniello"

L’esterno offensivo Enrico Brignola è tra le note liete del Benevento. La squadra sannita già retrocessa in B da qualche settimana si è tolta ieri lo sfizio di battere, nell'ultima gara in A al Vigorito, 1-0 il Genoa. Il giovane classe 1999, di Telese Terme (BN), ha effettuato l’assist per il gol di Diabaté. Di seguito l’intervista esclusiva concessa da Enrico Brignola a TuttoMercatoWeb.com, nella mixed zone dello stadio “Ciro Vigorito”.

Abbiamo visto che dopo il gol di Diabaté, in occasione del quale lei ha servito l'assist, vi siete abbracciati. Che cosa gli ha detto?

“Nulla di particolare. Ogni volta che segna un mio compagno di squadra è come se segnassi io. Ero felicissimo perché abbiamo vinto”.

Il Benevento visto oggi non meritava di retrocedere.

“Assolutamente no. Sono d’accordo su questo. Siamo dispiaciuti, comunque finiremo la stagione nel migliore dei modi”.

De Zerbi l’ha valorizzata dandole la possibilità di giocare titolare.

“Sì, sono nel vivaio del Benevento fin da piccolissimo, avevo undici anni, adesso ne ho diciotto, e devo ringraziare De Zerbi, la società, e soprattutto l’attuale mister della Primavera Nicola Romaniello. Soprattutto da lui ho imparato molto”.

Quale voto darebbe alle sue prestazioni?

“E’ una cosa molto difficile per me darmi un voto, perché non sono abituato a valutarmi da solo. Sono comunque felice per ciò che ho fatto, e sono soddisfatto di aver dato il mio contributo alla squadra”.

Oggi il pubblico vi ha trascinato alla vittoria...

Si, sono stati encomiabili. Non si è mai vista un'atmosfera del genere per una squadra retrocessa.

Il suo futuro?

“Per ora sono un calciatore del Benevento e penso solo a chiudere questa stagione nel migliore dei modi, vincendo anche al Bentegodi”.