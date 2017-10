ESCLUSIVA TMW - Benevento, Coda: "Dobbiamo rialzarci subito"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Dopo alcune partite senza giocare si è rivisto in campo Massimo Coda, il ventinovenne centravanti del Benevento che mister De Zerbi ha schierato in campo al 68’ in sostituzione di un deludente Iemmello, che è uscito anche tra i fischi. Il calciatore campano, supportato in attacco da Ciciretti, ha giocato venticinque minuti alla sua maniera, con combattività, nonostante il punteggio fosse già ampiamente favorevole alla Lazio. Coda appare deciso a dimostrare di poterci stare in Serie A, dopo averci giocato già in passato con la maglia del Parma. TuttoMercatoWeb.com ha intervistato l’attaccante al termine della partita che il Benevento ha perso per 1-5 in casa con i biancoazzurri.

“Sono contento di aver avuto l’opportunità di tornare a giocare. Sono entrato anche abbastanza bene. Avevamo anche avuto la spinta per poter fare male alla Lazio, però è servito a poco purtroppo il mio ingresso. Ripartiamo tutti insieme dal secondo tempo giocato, in quella fase non si è vista tanta differenza tra noi e loro”.

Perché secondo lei il Benevento non riesce a giocare dal primo minuto con la grinta espressa nel secondo tempo contro la Lazio?

“Purtroppo siamo già in un momento difficile, poi subiamo gol nei primi minuti e diventa tutto più complicato. Bisogna iniziare a fare un altro tipo di partita”.

Come si esce fuori da questa situazione?

“Dobbiamo solo lavorare sul campo e cercare di fare il nostro meglio”.

Da Baroni a De Zerbi che cosa è cambiato secondo lei?

“E’ passata appena una settimana, quindi, non lo so di preciso. Il mister è arrivato molto carico, ha cercato di trasmetterci i suoi concetti di gioco, vuole che giochiamo molto la palla, quindi dovremo seguirlo fino in fondo. De Zerbi crede molto nella nostra squadra e nei nostri mezzi tecnici”.

Nella prossima giornata sarete ospiti della Juventus, sarà una partita difficilissima sulla carta.

“Certo, sulla carta è proibitiva, ma le partite sono da giocare. Si parte dallo zero a zero e vedremo come impostare la gara”.

In molti sostengono che il Benevento in questo momento risenta un po’ delle assenze, in particolare quelle di Lucioni e D’Alessandro. È d’accordo?

“E’ vero che ci sono più giocatori fuori che avrebbero potuto darci una grossa mano, D’Alessandro è uno di questi, può fare la differenza, e anche Lucioni ha dimostrato nelle prime partite il suo valore. Spero possano tornare il prima possibile, affinché possiamo uscire fuori da questa situazione”.

Un messaggio ai tifosi giallorossi…

“Sono fantastici. Chiedo semplicemente di continuare a starci vicino. Abbiamo bisogno soprattutto di loro”.