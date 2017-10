ESCLUSIVA TMW - Benevento, De Zerbi candidato in pole per la panchina

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Traballa sempre di più la panchina di Marco Baroni del Benevento. Il club campano, dopo il nono ko consecutivo rimediato quest'oggi contro la Fiorentina, sta pensando di esonerare il tecnico toscano. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in attesa che la decisione del presidente Vigorito venga formalizzata c'è già una bozza d'intesa a livello contrattuale con il tecnico Roberto De Zerbi, ex Palermo e Foggia. Non sembrano vive le piste che portano a Iachini e Cosmi, altri candidati per il posto.