ESCLUSIVA TMW - Benevento, idea Parigini per l'attacco

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un'idea per l'attacco del Benevento. Secondo quanto appreso dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, infatti, la squadra di Baroni starebbe pensando a Vittorio Parigini, classe '96 di proprietà del Torino (l'ultima stagione in prestito al Bari) per rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione. Una candidatura, quella del Benevento, che si aggiunge a quella già forte del Sassuolo.