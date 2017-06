ESCLUSIVA TMW - Benevento, le voci degli eroi della promozione

Ciò che ha realizzato il Benevento Calcio è straordinario per il club sannita, che era ripartito dalla Serie C2 dodici anni fa dopo la cancellazione dello Sporting Benevento, e da neopromosso all'esordio in Serie B ha raggiunto nientemeno che la Serie A: i giallorossi ai play-off di B hanno battutto il Carpi che a sua volta puntava decisamente alla risalita in massima serie. I campani giocheranno all'Olimpico di Roma, a Milano, a Torino, addirittura a Napoli dove avevano giocato solamente in Serie C1 contro gli azzurri, ma in massima serie è tutt'altra cosa. In Coppa Italia comunque il Benevento si era permesso già in passato confronti straordinari, come quelli contro la Sampdoria e contro la Lazio, avvenuti negli anni scorsi, ma arrivare sul campo nel primo livello del calcio italiano è un risultato eccezionale. Uno a uno, gli eroi di questa promozione del Benevento in Serie A si sono concessi a TuttoMercatoWeb.com.

Il portiere Alessio Cragno ha ben giocato con la maglia giallorossa, dopo quello a Brescia è stato il suo secondo campionato da protagonista. "Quando raggiungi questi risultati, come quello della promozione in Serie A, sono straordinari. E' qualcosa in più rispetto al normale. Eravamo una società neopromossa, l'obiettivo iniziale era quello della salvezza, e quando una squadra come la nostra raggiunge i play-off e li vince, è un risultato eccezionale. Il mio futuro? Sono di proprietà del Cagliari, abbiamo appena vinto i play-off, pensiamo a festeggiare, poi vediamo".

Filippo Falco, il rifinitore, non ha potuto giocare nell'appuntamento più importante perché squalificato, ma tutte le volte in cui c'è stato bisogno del suo estro non ha tradito. "E' stata una sofferenza da fuori, ma è stato come se avessi giocato anche io insieme ai miei compagni. Contava molto vincere. Non ho dormito per quattro notti di seguito per l'ammonizione che avevo rimediato a Carpi, ma dopo la promozione sono felicissimo. Sono contento di aver fatto una stagione incredibile, ma merito della società e del mister che hanno grandi ambizioni e ci hanno permesso di arrivare così lontano. Il mio futuro? Non si sa adesso, spero di rimanere a Benevento".

Nicolas Viola, centrocampista di regia, con la sua saggezza tattica ha saputo dare equilibri alla squadra sannita soprattutto in fase di non possesso palla. Arrivato a Benevento in gennaio, ha contribuito alla promozione in una categoria che ha già conosciuto a Reggio Calabria e a Palermo, la Serie A. "Eravamo consapevoli di poter fare bene, per come abbiamo giocato questi play-off eravamo in grado di vincerli, abbiamo dato molto, e sono contento di aver aiutato i compagni. A gennaio sono venuto a Benevento perché il mister mi ha voluto. Il presidente mi ha chiamato un paio di volte perché c'era bisogno di me, e purtroppo a Novara non sono riuscito a esprimermi, per una serie di vicissitudini che non sto a dire adesso, ma la colpa era soltanto mia. Sono contento di aver scelto il Benevento. Tutti siamo stati decisivi, sono felice per la società e per la squadra che hanno meritato la promozione. Il mio futuro? Ho altri due anni di contratto col Benevento, mi giocherò la Serie A con i miei compagni".

Grande stagione per Fabio Ceravolo, consacratosi come bomber dei sanniti con le sue venti reti in campionato, record personale per lui in una sola stagione. "Non avrei creduto mai se all'inizio della stagione mi avessero detto che a questo punto avremmo festeggiato la Serie A. Secondo me non abbiamo ancora realizzato questa favola. Per me il Benevento in Serie A è una favola, ce la siamo meritata perché è stata un'annata lunghissima e difficile. Vincere i play-off è stato una gioia, e lo stadio è stato una 'bomboniera'. Complimenti a tutta la città. All'andata a Carpi non avevo giocato dall'inizio, ma è stato fondamentale esserci oggi, perché venivo da un infortunio e sono stato all'ottanta per cento. Ho vinto una scommessa, e spero nel premio da parte del mister... Sul mio futuro dico che ho altri due anni di contratto a Benevento e me li voglio godere".

Per il fantasista Amato Ciciretti, al secondo anno a Benevento, è stata una grande annata. Per il calciatore romano si spalancano le porte della Serie A. "La promozione sarebbe stata una sorpresa se me l'avessero detto a inizio stagione. E' stato un anno fantastico, emozionante, ci dobbiamo godere questi momenti perché penso che questa serata ce la ricorderemo per tutta la vita. Sul mio futuro, ho ancora un altro anno di contratto. Vedremo quello che succederà, per il momento resto a Benevento".

Enrico Pezzi ha vissuto la sua migliore stagione da calciatore, raggiungendo per la prima volta una promozione in massima serie, e vi è arrivato con il Benevento che non era nemmeno accreditato dagli addetti ai lavori. Il terzino sinistro ha giocato meno della scorsa stagione, ma si è comportato sempre bene in campo. "Ho fatto sempre ciò che mi veniva chiesto, cercando di fornire il mio apporto e di fare gruppo. Sono stato chiamato in causa un po' a sorpresa, ma ho cercato di dare solidità alla squadra. Un anno fa nessuno pensava che potessimo trovarci a giocare questa grande partita con il Carpi, e riuscire addirittura a vincere. Siamo contentissimi, perché nessuno a inizio anno ci sperava, abbiamo realizzato un sogno. Spero di poter rinnovare il contratto col Benevento, sono in scadenza, ma ho una mezza parola con la società: speriamo sia rispettata. Ormai Benevento è la mia seconda città".

Grande gioia per il difensore laterale Walter Lopez, già protagonista della promozione dalla Lega Pro: "Il segreto è dare sempre il massimo, in ogni singolo allenamento ed ovviamente in partita. Ho provato a farlo per questi fantastici tifosi e per questo gruppo eccezionale. E' assurdo quello che è accaduto in quest'anno e mezzo da quando sono arrivato. Ho un altro anno di contratto, se il presidente non mi manda via resto per altri dieci anni".

Ha sempre dato il suo apporto in entrambe le fasi il centrocampista Andrea De Falco: "Nessuno ci avrebbe scommesso, sapevamo di poter far bene dopo il girone d'andata. Nel girone di ritorno abbiamo avuto qualche difficoltà ma abbiamo capito dove stavamo sbagliando ed ora siamo qui. Il futuro? Ora ci godiamo il momento, l'ambizione di tutti è quella di giocare in Serie A, vedremo se la società deciderà di trattenermi. Da quando abbiamo iniziato a fare prestazioni convincenti e risultati postivi abbiamo capito di poter fare qualcosa di strepitoso".

Tra i riconfermati dello scorso anno, il difensore centrale Emanuele Padella ha collaborato con Fabio Lucioni alla costruzione di un autentico muro difensivo: "E' stata un'annata fantastica, abbiamo fatto tutti un campionato all'altezza di questa società e di questa piazza. Ho un altro anno di contratto, spero di restare a Benevento per più tempo possibile, qui mi sento a casa. E' stato davvero un sogno, soprattutto per chi ha vinto due campionati consecutivi. Siamo contenti ed orgogliosi di vestire questa maglia".

Arrivato a gennaio dalla Fidelis Andria, anche il giovane centrocampista Antonio Matera ha dato il suo contributo. Fa parte anch'egli della festa del Benevento: "Venendo dalla Lega Pro per me è una soddisfazione ancora più grande. Sono davvero senza parole. Quando sono arrivato a gennaio l'intenzione era quella di fare più punti possibili, noi siamo stati bravi a rialzarci in un momento difficile. Se siamo qui è tutto merito della squadra. Futuro? Sono in prestito dall'Andria, vedremo se la società avrà voglia di riscattarmi".

Un enfant prodige del calcio italiano, ossia lo stopper Michele Camporese ha vissuto l'anno del riscatto personale a Benevento, pur vivendo un difficile inizio di stagione: "Sono arrivato, non stavo bene. Ho aspettato il mio momento. Sono contento di essere stato sempre sul pezzo e del campionato che ho fatto, il mio futuro è qui a Benevento. Già al mio arrivo pensavo alla Serie A, il mister stava impostando una bella squadra. Dopo la vittoria col Frosinone ci ho creduto tanto".

Al pari di molti altri giocatori, l'attaccante guineano Karamoko Cissé ha collezionato due promozioni consecutive in terra sannita: "Due anni e due promozioni, non potevo chiedere di meglio. Siamo arrivati a quest'obiettivo con il contributo di tutti i giocatori. Contava solo vincere, sono entrato e ho dato il mio supporto. Ora pensiamo a goderci la festa, poi ragioneremo sul futuro".

Quando è stato chiamato in causa, l'emergente mediano Lorenzo Del Pinto ha sempre risposto presente offrendo prestazioni di grande sostanza: "E' stata una stagione fantastica, siamo soddisfatti perché non abbiamo mai mollato in un campionato lungo come quello di Serie B. E' un sogno che si è avverato, ora guardiamo avanti con prospettive positive. La chiave del campionato è stata la gara interna col Frosinone, da quel momento abbiamo creduto fortemente nei play-off. Ho un altro anno di contratto, spero di restare qui a Benevento".

Protagonista del finale di stagione e in particolar modo dei play-off, l'attaccante rumeno George Puscas è l'uomo del momento in casa Benevento: "Abbiamo lavorato duramente per un anno, ora ci godiamo la festa. Sono contento per il gol decisivo ma il merito è di tutti, abbiamo fatto un campionato stupendo e ci credevamo tanto. Nel finale di stagione avevamo capito di poter battere tutti, dopo tanti infortuni in questa stagione mi sono preso qualche rivincita perché so che il lavoro paga. Il futuro? Ora pensiamo a goderci le vacanze".

Impossibile non menzionare il capitano Fabio Lucioni, autentico trascinatore della formazione giallorossa e tra i difensori più affidabili della categoria: "E' stato difficile ma bellissimo. Abbiamo raccolto il frutto del lavoro e centrato un risultato storico. Avevo già fatto il contratto per la Serie A e quindi ci credevo, c'era un gruppo intenzionato a fare grandi cose. Sapevo che questa squadra poteva arrivare lontano, siamo stati bravi a restare uniti nei momenti difficili. Non è il momento di parlare del futuro, ho fatto bene ma saranno gli addetti ai lavori a giudicarmi. Mi chiamano 'Zio' perché Ceravolo ai tempi di Terni mi paragonava a Bergomi".