ESCLUSIVA TMW - Benevento, Memushaj separato in casa. E ci pensa il Crotone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aria di addio tra Ledian Memushaj e il Benevento. Dopo la sessione di calciomercato invernale, nella quale l’allenatore Roberto De Zerbi aveva dichiarato incedibile il calciatore, c’è stato un diverbio tra le parti. Da quel confronto allenatore-giocatore, Memushaj non ha più trovato molto spazio. Un segnale che De Zerbi non ha gradito quanto emerso nel colloquio nonostante abbia più volte ribadito di non portare rancore. Memushaj separato in casa a Benevento, una scelta a sorpresa caldeggiata a sorpresa dall’allenatore. Lo stesso che lo aveva dichiarato incedibile. Ma il futuro dell’albanese potrebbe comunque essere in serie A, al di là della praticamente certa retrocessione del Benevento. E ci pensa il Crotone...