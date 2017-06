ESCLUSIVA TMW - Benevento, piace Djimsiti dell’Atalanta

Fonte: Raffaella Bon

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il Benevento pensa a Berat Djimsiti (24) per prepararsi in vista del campionato di Serie A. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, il difensore di proprietà dell’Atalanta - in forza all’Avellino nell’ultima stagione - è finito nel mirino del club sannita.