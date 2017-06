ESCLUSIVA TMW - Benevento, Viola: “Vogliamo dire la nostra anche in Serie A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Benevento Nicolas Viola intervistato da Tuttomercatoweb.com ha parlato della promozione in Serie A: “È stata una stagione veramente importante sopratutto grazie ai miei compagni, al mister e alla società che ci ha permesso di intraprendere questa strada che si è rivelata giusta nel corso del campionato. Per me è stata una stagione positiva e sono felice di quello che ho fatto specialmente nella fase finale. Devo ringraziare i miei compagni per avermi permesso di esprimermi nel migliore dei modi”.

Quanti meriti ha il presidente Vigorito?

“Il presidente ha dei meriti particolari perché è da più di 10 anni che prova a raggiungere questi obiettivi, sono felice per lui e si merita questo traguardo. Ha il merito di averci creduto più di tutti”.

Ora vi attende la Serie A. Cosa vi aspettate dalla nuova stagione?

“La prossima stagione sarà particolare, dobbiamo pensare da Serie A e non da Serie B. Cambia tantissimo, ma la società si sta attrezzando benissimo per ripartire da quella categoria perché il presidente ci tiene talmente tanto che non vuole più retrocedere. Partiamo da questa base e proveremo a dire la nostra anche in Serie A”.